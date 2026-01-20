Bugünkü KAANCH NETWORK Fiyatı

Bugünkü KAANCH NETWORK (KNCH) fiyatı $ 0.052573 olup, son 24 saatte % 1.13 değişim gösterdi. Mevcut KNCH / USD dönüşüm oranı KNCH başına $ 0.052573 şeklindedir.

KAANCH NETWORK, şu anda piyasa değeri açısından $ 946,345 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18.00M KNCH şeklindedir. Son 24 saat içinde KNCH, $ 0.052288 (en düşük) ile $ 0.053274 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.068806 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.052129 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KNCH, son bir saatte +0.36% ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KAANCH NETWORK (KNCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 946.35K$ 946.35K $ 946.35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Dolaşım Arzı 18.00M 18.00M 18.00M Toplam Arz 58,000,000.0 58,000,000.0 58,000,000.0

Şu anki KAANCH NETWORK piyasa değeri $ 946.35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KNCH arzı 18.00M olup, toplam arzı 58000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.05M.