Bugünkü Kaon Fiyatı

Bugünkü Kaon (KAON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,67 değişim gösterdi. Mevcut KAON / USD dönüşüm oranı KAON başına $ 0 şeklindedir.

Kaon, şu anda piyasa değeri açısından $ 213.129 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,68B KAON şeklindedir. Son 24 saat içinde KAON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,087404 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAON, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%16,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kaon (KAON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 213,13K$ 213,13K $ 213,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 678,46K$ 678,46K $ 678,46K Dolaşım Arzı 4,68B 4,68B 4,68B Toplam Arz 14.900.000.000,0 14.900.000.000,0 14.900.000.000,0

