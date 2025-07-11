Keke (KEKE) Nedir?

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

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Keke (KEKE) Kaynağı Resmi Websitesi

Keke (KEKE) Token Ekonomisi

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