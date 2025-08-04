Kelp Gain (AGETH) Nedir?

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

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Kelp Gain (AGETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Kelp Gain (AGETH) Token Ekonomisi

Kelp Gain (AGETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!