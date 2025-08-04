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Kelp Gain Fiyatı (AGETH)

Listelenmedi

Kelp Gain (AGETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.667,81
$3.667,81$3.667,81
+%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kelp Gain (AGETH) Fiyatı

Kelp Gain (AGETH), şu anda 3.667,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,86M USD piyasa değerine sahiptir. AGETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kelp Gain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,31
Kelp Gain 24 saatlik fiyat değişimi
19,86K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kelp Gain (AGETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kelp Gain / USD fiyat değişimi, $ +47,43.
Son 30 gün içerisinde, Kelp Gain / USD fiyat değişimi, $ +1.500,7717553780.
Son 60 gün içerisinde, Kelp Gain / USD fiyat değişimi, $ +1.412,2924411860.
Son 90 gün içerisinde, Kelp Gain / USD fiyat değişimi, $ +1.859,0818610232866.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +47,43+%1,31
30 Gün$ +1.500,7717553780+%40,92
60 Gün$ +1.412,2924411860+%38,51
90 Gün$ +1.859,0818610232866+%102,78

Kelp Gain (AGETH) Fiyat Analizi

En güncel Kelp Gain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.554,35
$ 3.554,35$ 3.554,35

$ 3.699,0
$ 3.699,0$ 3.699,0

$ 4.184,77
$ 4.184,77$ 4.184,77

-%0,27

+%1,31

-%8,95

Kelp Gain (AGETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 72,86M
$ 72,86M$ 72,86M

--
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19,86K
19,86K 19,86K

Kelp Gain (AGETH) Nedir?

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

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Kelp Gain (AGETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kelp Gain (AGETH) Token Ekonomisi

Kelp Gain (AGETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AGETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGETH / VND
96.518.420,15
1 AGETH / AUD
A$5.648,4274
1 AGETH / GBP
2.750,8575
1 AGETH / EUR
3.154,3166
1 AGETH / USD
$3.667,81
1 AGETH / MYR
RM15.514,8363
1 AGETH / TRY
149.169,8327
1 AGETH / JPY
¥539.168,07
1 AGETH / ARS
ARS$5.003.809,7925
1 AGETH / RUB
292.507,8475
1 AGETH / INR
321.336,8341
1 AGETH / IDR
Rp60.128.023,1664
1 AGETH / KRW
5.073.021,3672
1 AGETH / PHP
210.092,1568
1 AGETH / EGP
￡E.177.668,7164
1 AGETH / BRL
R$20.429,7017
1 AGETH / CAD
C$5.024,8997
1 AGETH / BDT
446.665,9018
1 AGETH / NGN
5.591.172,8859
1 AGETH / UAH
153.021,0332
1 AGETH / VES
Bs451.140,63
1 AGETH / CLP
$3.550.440,08
1 AGETH / PKR
Rs1.039.604,0664
1 AGETH / KZT
1.980.434,0095
1 AGETH / THB
฿118.873,7221
1 AGETH / TWD
NT$109.447,4504
1 AGETH / AED
د.إ13.460,8627
1 AGETH / CHF
Fr2.934,248
1 AGETH / HKD
HK$28.755,6304
1 AGETH / MAD
.د.م33.230,3586
1 AGETH / MXN
$69.064,8623
1 AGETH / PLN
13.534,2189
1 AGETH / RON
лв16.065,0078
1 AGETH / SEK
kr35.394,3665
1 AGETH / BGN
лв6.198,5989
1 AGETH / HUF
Ft1.261.249,8247
1 AGETH / CZK
77.794,2501
1 AGETH / KWD
د.ك1.118,68205
1 AGETH / ILS
12.470,554