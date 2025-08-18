Kermit Fiyatı (KERMIT)
--
+1.07%
-22.37%
-22.37%
Kermit (KERMIT) canlı fiyatı --. KERMIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KERMIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.00534153, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KERMIT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +1.07% ve son 7 günde -22.37% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kermit piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KERMIT arzı 0.00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 91.91K.
Gün içerisinde, Kermit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kermit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kermit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kermit / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.07%
|30 Gün
|$ 0
|-23.74%
|60 Gün
|$ 0
|-32.52%
|90 Gün
|$ 0
|--
About Kermit As the world's most beloved Muppet and a true icon of pop culture, Kermit the Frog has won the hearts and minds of millions with his wit, charm, and relatable personality. Now, it's time for Kermit to take his rightful place as the king of the memecoin world. Introducing $KERMIT - a revolutionary new cryptocurrency that harnesses the full power of Kermit's global appeal to deliver incredible returns for investors. Unlike other memecoins that have been plagued by controversy, $KERMIT has been launched stealthily with no presale, zero taxes, LP burnt, and contract renounced. This means that you can invest in $KERMIT with complete confidence, knowing that your investment is safe and secure. Backed by the full force of Kermit's memetic influence and his status as a more recognizable and beloved figure than even Pepe the Frog, $KERMIT is poised to take the crypto world by storm. With its innovative technology, rock-solid security, and unbeatable value proposition, $KERMIT is the ultimate investment for anyone who wants to make serious money in the world of cryptocurrency. So, if you're ready to take your portfolio to the next level, don't miss out on this incredible opportunity. Join the $KERMIT revolution today, and let Kermit show you the way to true financial freedom!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kermit (KERMIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kermit (KERMIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kermit için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Kermit fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Kermit (KERMIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KERMIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-17 18:11:00
|Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
|08-17 11:15:00
|Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
|08-16 16:39:00
|Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
|08-16 14:30:00
|Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
|08-16 04:04:00
|Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
|08-15 19:17:00
|Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.