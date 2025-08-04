NEBO Hakkında Daha Fazla Bilgi

NEBO Fiyat Bilgileri

NEBO Resmi Websitesi

NEBO Token Ekonomisi

NEBO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Kinetic Kollective Logosu

Kinetic Kollective Fiyatı (NEBO)

Listelenmedi

Kinetic Kollective (NEBO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,853061
$0,853061$0,853061
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kinetic Kollective (NEBO) Fiyatı

Kinetic Kollective (NEBO), şu anda 0,853061 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,02M USD piyasa değerine sahiptir. NEBO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kinetic Kollective Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Kinetic Kollective 24 saatlik fiyat değişimi
1,19M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NEBO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NEBO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Kinetic Kollective (NEBO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kinetic Kollective / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kinetic Kollective / USD fiyat değişimi, $ +0,3911959456.
Son 60 gün içerisinde, Kinetic Kollective / USD fiyat değişimi, $ +0,3678149085.
Son 90 gün içerisinde, Kinetic Kollective / USD fiyat değişimi, $ +0,3910687311383172.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,3911959456+%45,86
60 Gün$ +0,3678149085+%43,12
90 Gün$ +0,3910687311383172+%84,65

Kinetic Kollective (NEBO) Fiyat Analizi

En güncel Kinetic Kollective fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 35,29
$ 35,29$ 35,29

--

--

+%2,13

Kinetic Kollective (NEBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M

--
----

1,19M
1,19M 1,19M

Kinetic Kollective (NEBO) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kinetic Kollective (NEBO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kinetic Kollective (NEBO) Token Ekonomisi

Kinetic Kollective (NEBO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEBO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kinetic Kollective (NEBO) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NEBO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEBO / VND
22.448,300215
1 NEBO / AUD
A$1,31371394
1 NEBO / GBP
0,63979575
1 NEBO / EUR
0,73363246
1 NEBO / USD
$0,853061
1 NEBO / MYR
RM3,60844803
1 NEBO / TRY
34,70252148
1 NEBO / JPY
¥125,399967
1 NEBO / ARS
ARS$1.154,33655337
1 NEBO / RUB
68,17663512
1 NEBO / INR
74,73667421
1 NEBO / IDR
Rp13.984,60431984
1 NEBO / KRW
1.178,25638381
1 NEBO / PHP
48,87186469
1 NEBO / EGP
￡E.41,32227484
1 NEBO / BRL
R$4,6918355
1 NEBO / CAD
C$1,16869357
1 NEBO / BDT
103,88576858
1 NEBO / NGN
1.298,41855627
1 NEBO / UAH
35,58970492
1 NEBO / VES
Bs106,632625
1 NEBO / CLP
$824,056926
1 NEBO / PKR
Rs241,65512008
1 NEBO / KZT
460,61028695
1 NEBO / THB
฿27,59652335
1 NEBO / TWD
NT$25,43827902
1 NEBO / AED
د.إ3,13073387
1 NEBO / CHF
Fr0,6824488
1 NEBO / HKD
HK$6,68799824
1 NEBO / MAD
.د.م7,72873266
1 NEBO / MXN
$16,02901619
1 NEBO / PLN
3,13926448
1 NEBO / RON
лв3,73640718
1 NEBO / SEK
kr8,23203865
1 NEBO / BGN
лв1,43314248
1 NEBO / HUF
Ft293,54682071
1 NEBO / CZK
18,10195442
1 NEBO / KWD
د.ك0,260183605
1 NEBO / ILS
2,9004074