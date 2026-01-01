Bugünkü kinton the frog Fiyatı

Bugünkü kinton the frog (KINTON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut KINTON / USD dönüşüm oranı KINTON başına $ 0 şeklindedir.

kinton the frog, şu anda piyasa değeri açısından $ 192.723 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M KINTON şeklindedir. Son 24 saat içinde KINTON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00102112 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KINTON, son bir saatte -%8,73 ve son 7 günde -%29,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

kinton the frog (KINTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 192,72K$ 192,72K $ 192,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 192,72K$ 192,72K $ 192,72K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.954.085,456906 999.954.085,456906 999.954.085,456906

Şu anki kinton the frog piyasa değeri $ 192,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KINTON arzı 999,95M olup, toplam arzı 999954085.456906. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 192,72K.