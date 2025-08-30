KittehCoin (MEOW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00213029 $ 0,00213029 $ 0,00213029 24 sa Düşük $ 0,00406428 $ 0,00406428 $ 0,00406428 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00213029$ 0,00213029 $ 0,00213029 24 sa Yüksek $ 0,00406428$ 0,00406428 $ 0,00406428 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00406428$ 0,00406428 $ 0,00406428 En Düşük Fiyat $ 0,00211099$ 0,00211099 $ 0,00211099 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%58,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

KittehCoin (MEOW) canlı fiyatı $0,0037111. MEOW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00213029 ve en yüksek $ 0,00406428 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00406428, en düşük fiyatı ise $ 0,00211099 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEOW son bir saatte -%2,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%58,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KittehCoin (MEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Dolaşım Arzı 998,01M 998,01M 998,01M Toplam Arz 998.010.676,892552 998.010.676,892552 998.010.676,892552

Şu anki KittehCoin piyasa değeri $ 3,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEOW arzı 998,01M olup, toplam arzı 998010676.892552. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,70M.