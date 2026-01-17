Bugünkü Kitty AI Fiyatı

Bugünkü Kitty AI (KITTY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,42 değişim gösterdi. Mevcut KITTY / USD dönüşüm oranı KITTY başına $ 0 şeklindedir.

Kitty AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 182.820 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,69M KITTY şeklindedir. Son 24 saat içinde KITTY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00490551 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KITTY, son bir saatte -%0,42 ve son 7 günde +%6,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kitty AI (KITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 182,82K$ 182,82K $ 182,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 182,82K$ 182,82K $ 182,82K Dolaşım Arzı 994,69M 994,69M 994,69M Toplam Arz 994.685.833,0 994.685.833,0 994.685.833,0

Şu anki Kitty AI piyasa değeri $ 182,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITTY arzı 994,69M olup, toplam arzı 994685833.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 182,82K.