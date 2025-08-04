Kiwi (KIWI) Nedir?

KiwiSwap is a complete DeFi trading terminal built to transform how people trade on-chain. Rather than juggling multiple platforms, bots, and tools, users get everything they need in one powerful, easy-to-use interface. With AI execution, true privacy, cross-chain support, wallet tracking, sniping tools, and best-price routing, KiwiSwap delivers smarter, faster, and more secure trading for all experience levels.

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Kiwi (KIWI) Token Ekonomisi

Kiwi (KIWI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KIWI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!