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Klaytn Dai Fiyatı (KDAI)

Listelenmedi

Klaytn Dai (KDAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,092795
$0,092795$0,092795
+%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Klaytn Dai (KDAI) Fiyatı

Klaytn Dai (KDAI), şu anda 0,092779 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 963,70K USD piyasa değerine sahiptir. KDAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Klaytn Dai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,47
Klaytn Dai 24 saatlik fiyat değişimi
10,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Klaytn Dai (KDAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Klaytn Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,00310773.
Son 30 gün içerisinde, Klaytn Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0033011139.
Son 60 gün içerisinde, Klaytn Dai / USD fiyat değişimi, $ +0,0019367337.
Son 90 gün içerisinde, Klaytn Dai / USD fiyat değişimi, $ -0,00248929876089189.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00310773+%3,47
30 Gün$ +0,0033011139+%3,56
60 Gün$ +0,0019367337+%2,09
90 Gün$ -0,00248929876089189-%2,61

Klaytn Dai (KDAI) Fiyat Analizi

En güncel Klaytn Dai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,084311
$ 0,084311$ 0,084311

$ 0,094261
$ 0,094261$ 0,094261

$ 1,92
$ 1,92$ 1,92

+%0,80

+%3,47

-%11,25

Klaytn Dai (KDAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 963,70K
$ 963,70K$ 963,70K

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10,39M
10,39M 10,39M

Klaytn Dai (KDAI) Nedir?

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Klaytn Dai (KDAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Klaytn Dai (KDAI) Token Ekonomisi

Klaytn Dai (KDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KDAI / VND
2.441,479385
1 KDAI / AUD
A$0,14287966
1 KDAI / GBP
0,06958425
1 KDAI / EUR
0,07978994
1 KDAI / USD
$0,092779
1 KDAI / MYR
RM0,39245517
1 KDAI / TRY
3,77424972
1 KDAI / JPY
¥13,638513
1 KDAI / ARS
ARS$125,71647279
1 KDAI / RUB
7,41489768
1 KDAI / INR
8,12836819
1 KDAI / IDR
Rp1.520,96696976
1 KDAI / KRW
128,32449048
1 KDAI / PHP
5,31530891
1 KDAI / EGP
￡E.4,49421476
1 KDAI / BRL
R$0,5102845
1 KDAI / CAD
C$0,12710723
1 KDAI / BDT
11,29862662
1 KDAI / NGN
141,21613253
1 KDAI / UAH
3,87073988
1 KDAI / VES
Bs11,597375
1 KDAI / CLP
$89,717293
1 KDAI / PKR
Rs26,28243512
1 KDAI / KZT
50,09602105
1 KDAI / THB
฿3,00140065
1 KDAI / TWD
NT$2,76666978
1 KDAI / AED
د.إ0,34049893
1 KDAI / CHF
Fr0,0742232
1 KDAI / HKD
HK$0,72738736
1 KDAI / MAD
.د.م0,84057774
1 KDAI / MXN
$1,7442452
1 KDAI / PLN
0,34235451
1 KDAI / RON
лв0,40637202
1 KDAI / SEK
kr0,89438956
1 KDAI / BGN
лв0,15586872
1 KDAI / HUF
Ft31,94844865
1 KDAI / CZK
1,96877038
1 KDAI / KWD
د.ك0,028297595
1 KDAI / ILS
0,31637639