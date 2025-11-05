Klink Finance (KLINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,02168838 24 sa Yüksek $ 0,02959022 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,154812 En Düşük Fiyat $ 0,02168838 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%24,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,61

Klink Finance (KLINK) canlı fiyatı $0,02228781. KLINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02168838 ve en yüksek $ 0,02959022 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,154812, en düşük fiyatı ise $ 0,02168838 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KLINK son bir saatte -%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,23 ve son 7 günde -%41,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Klink Finance (KLINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,01M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,34M Dolaşım Arzı 45,20M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Klink Finance piyasa değeri $ 1,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KLINK arzı 45,20M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,34M.