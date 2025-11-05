BorsaDEX+
Bugünkü canlı Klink Finance fiyatı 0,02228781 USD. KLINK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. KLINK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

KLINK Hakkında Daha Fazla Bilgi

KLINK Fiyat Bilgileri

KLINK Nedir

KLINK Resmi Websitesi

KLINK Token Ekonomisi

KLINK Fiyat Tahmini

Klink Finance Logosu

Klink Finance Fiyatı (KLINK)

Listelenmedi

1 KLINK / USD Canlı Fiyatı:

$0,02228781
$0,02228781
-%24,201D
mexc
USD
Klink Finance (KLINK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:51:03 (UTC+8)

Klink Finance (KLINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02168838
$ 0,02168838
24 sa Düşük
$ 0,02959022
$ 0,02959022
24 sa Yüksek

$ 0,02168838
$ 0,02168838

$ 0,02959022
$ 0,02959022

$ 0,154812
$ 0,154812

$ 0,02168838
$ 0,02168838

-%0,19

-%24,23

-%41,61

-%41,61

Klink Finance (KLINK) canlı fiyatı $0,02228781. KLINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02168838 ve en yüksek $ 0,02959022 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,154812, en düşük fiyatı ise $ 0,02168838 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KLINK son bir saatte -%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,23 ve son 7 günde -%41,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Klink Finance (KLINK) Piyasa Bilgileri

$ 1,01M
$ 1,01M

--
--

$ 22,34M
$ 22,34M

45,20M
45,20M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Klink Finance piyasa değeri $ 1,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KLINK arzı 45,20M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,34M.

Klink Finance (KLINK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Klink Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,00712938244373691.
Son 30 gün içerisinde, Klink Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Klink Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Klink Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00712938244373691-%24,23
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Klink Finance (KLINK) Nedir?

Klink Finance is the affiliate and advertising technology infrastructure for Web3, enabling platforms, protocols, and dApps to acquire users and monetize their services through a global network of partner offers and online campaigns.

At the core of the ecosystem is the $KLINK token, which powers staking, premium earning opportunities, and extended platform access. Advertisers and API partners use $KLINK to fund campaigns and pay for verified user actions, creating recurring token demand and aligning incentives between users, advertisers, and publishers.

Klink Finance (KLINK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Klink Finance Fiyat Tahmini (USD)

Klink Finance (KLINK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Klink Finance (KLINK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Klink Finance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Klink Finance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KLINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Klink Finance (KLINK) Token Ekonomisi

Klink Finance (KLINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KLINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Klink Finance (KLINK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Klink Finance (KLINK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KLINK fiyatı, 0,02228781 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KLINK / USD güncel fiyatı nedir?
KLINK / USD güncel fiyatı $ 0,02228781. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Klink Finance varlığının piyasa değeri nedir?
KLINK piyasa değeri $ 1,01M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KLINK arzı nedir?
Dolaşımdaki KLINK arzı, 45,20M USD.
KLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KLINK, ATH fiyatı olan 0,154812 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KLINK fiyatı (ATL) nedir?
KLINK, ATL fiyatı olan 0,02168838 USD değerine düştü.
KLINK işlem hacmi nedir?
KLINK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KLINK bu yıl daha da yükselir mi?
KLINK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KLINK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:51:03 (UTC+8)

Klink Finance (KLINK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

