KnockOut Games (GG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00193583 $ 0,00193583 $ 0,00193583 24 sa Düşük $ 0,0022844 $ 0,0022844 $ 0,0022844 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00193583$ 0,00193583 $ 0,00193583 24 sa Yüksek $ 0,0022844$ 0,0022844 $ 0,0022844 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00457556$ 0,00457556 $ 0,00457556 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,46

KnockOut Games (GG) canlı fiyatı $0,00208978. GG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00193583 ve en yüksek $ 0,0022844 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00457556, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GG son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,90 ve son 7 günde -%33,46 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KnockOut Games (GG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki KnockOut Games piyasa değeri $ 2,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,10M.