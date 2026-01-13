Bugünkü KOALA AI Fiyatı

Bugünkü KOALA AI (KOKO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,22 değişim gösterdi. Mevcut KOKO / USD dönüşüm oranı KOKO başına $ 0 şeklindedir.

KOALA AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 325.654 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,43T KOKO şeklindedir. Son 24 saat içinde KOKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOKO, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%10,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KOALA AI (KOKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 325,65K$ 325,65K $ 325,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 343,93K$ 343,93K $ 343,93K Dolaşım Arzı 9,43T 9,43T 9,43T Toplam Arz 9.955.598.183.529,0 9.955.598.183.529,0 9.955.598.183.529,0

Şu anki KOALA AI piyasa değeri $ 325,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOKO arzı 9,43T olup, toplam arzı 9955598183529.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,93K.