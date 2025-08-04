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Kofi Aptos Fiyatı (KAPT)

Listelenmedi

Kofi Aptos (KAPT) Canlı Fiyat Grafiği

$4,24
$4,24$4,24
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kofi Aptos (KAPT) Fiyatı

Kofi Aptos (KAPT), şu anda 4,24 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 25,59M USD piyasa değerine sahiptir. KAPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kofi Aptos Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,62
Kofi Aptos 24 saatlik fiyat değişimi
6,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kofi Aptos (KAPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kofi Aptos / USD fiyat değişimi, $ +0,02596827.
Son 30 gün içerisinde, Kofi Aptos / USD fiyat değişimi, $ -0,1432161760.
Son 60 gün içerisinde, Kofi Aptos / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kofi Aptos / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02596827+%0,62
30 Gün$ -0,1432161760-%3,37
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kofi Aptos (KAPT) Fiyat Analizi

En güncel Kofi Aptos fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,18
$ 4,18$ 4,18

$ 4,29
$ 4,29$ 4,29

$ 5,58
$ 5,58$ 5,58

-%0,30

+%0,62

-%13,91

Kofi Aptos (KAPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25,59M
$ 25,59M$ 25,59M

--
----

6,03M
6,03M 6,03M

Kofi Aptos (KAPT) Nedir?

Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.

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Kofi Aptos (KAPT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kofi Aptos (KAPT) Token Ekonomisi

Kofi Aptos (KAPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KAPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KAPT / VND
111.575,6
1 KAPT / AUD
A$6,5296
1 KAPT / GBP
3,18
1 KAPT / EUR
3,6464
1 KAPT / USD
$4,24
1 KAPT / MYR
RM17,9352
1 KAPT / TRY
172,4408
1 KAPT / JPY
¥623,28
1 KAPT / ARS
ARS$5.784,42
1 KAPT / RUB
338,14
1 KAPT / INR
371,4664
1 KAPT / IDR
Rp69.508,1856
1 KAPT / KRW
5.864,4288
1 KAPT / PHP
242,8672
1 KAPT / EGP
￡E.205,3856
1 KAPT / BRL
R$23,6168
1 KAPT / CAD
C$5,8088
1 KAPT / BDT
516,3472
1 KAPT / NGN
6.463,4136
1 KAPT / UAH
176,8928
1 KAPT / VES
Bs521,52
1 KAPT / CLP
$4.104,32
1 KAPT / PKR
Rs1.201,7856
1 KAPT / KZT
2.289,388
1 KAPT / THB
฿137,4184
1 KAPT / TWD
NT$126,5216
1 KAPT / AED
د.إ15,5608
1 KAPT / CHF
Fr3,392
1 KAPT / HKD
HK$33,2416
1 KAPT / MAD
.د.م38,4144
1 KAPT / MXN
$79,8392
1 KAPT / PLN
15,6456
1 KAPT / RON
лв18,5712
1 KAPT / SEK
kr40,916
1 KAPT / BGN
лв7,1656
1 KAPT / HUF
Ft1.458,0088
1 KAPT / CZK
89,9304
1 KAPT / KWD
د.ك1,2932
1 KAPT / ILS
14,416