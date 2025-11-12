Bugünkü KOMI Fiyatı

Bugünkü KOMI (KOMI) fiyatı $ 0,00001356 olup, son 24 saatte % 23,40 değişim gösterdi. Mevcut KOMI / USD dönüşüm oranı KOMI başına $ 0,00001356 şeklindedir.

KOMI, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.232,62 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,36M KOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde KOMI, $ 0,00001281 (en düşük) ile $ 0,00001812 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00081744 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001281 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOMI, son bir saatte -%3,01 ve son 7 günde -%78,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KOMI (KOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,23K$ 13,23K $ 13,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,23K$ 13,23K $ 13,23K Dolaşım Arzı 999,36M 999,36M 999,36M Toplam Arz 999.363.535,817827 999.363.535,817827 999.363.535,817827

