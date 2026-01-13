Bugünkü KR8TIV Fiyatı

Bugünkü KR8TIV (KR8TIV) fiyatı $ 0,00019799 olup, son 24 saatte % 3,09 değişim gösterdi. Mevcut KR8TIV / USD dönüşüm oranı KR8TIV başına $ 0,00019799 şeklindedir.

KR8TIV, şu anda piyasa değeri açısından $ 198.004 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M KR8TIV şeklindedir. Son 24 saat içinde KR8TIV, $ 0,00016605 (en düşük) ile $ 0,00027013 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00027013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010183 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KR8TIV, son bir saatte -%1,52 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KR8TIV (KR8TIV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 198,00K$ 198,00K $ 198,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 198,00K$ 198,00K $ 198,00K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.894,9092606 999.990.894,9092606 999.990.894,9092606

Şu anki KR8TIV piyasa değeri $ 198,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KR8TIV arzı 999,99M olup, toplam arzı 999990894.9092606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 198,00K.