Bugünkü Kudaberi Fiyatı

Bugünkü Kudaberi (KUDABERI) fiyatı $ 0,00002718 olup, son 24 saatte % 63,09 değişim gösterdi. Mevcut KUDABERI / USD dönüşüm oranı KUDABERI başına $ 0,00002718 şeklindedir.

Kudaberi, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.182 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B KUDABERI şeklindedir. Son 24 saat içinde KUDABERI, $ 0,00002598 (en düşük) ile $ 0,00008084 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00423342 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002598 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KUDABERI, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%99,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kudaberi (KUDABERI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,18K$ 27,18K $ 27,18K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

