KURUMI (KU-CHAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00525142$ 0,00525142 $ 0,00525142 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%20,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%12,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%67,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%67,15

KURUMI (KU-CHAN) canlı fiyatı --. KU-CHAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KU-CHAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00525142, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KU-CHAN son bir saatte +%20,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,53 ve son 7 günde -%67,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

KURUMI (KU-CHAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,48K$ 18,48K $ 18,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,48K$ 18,48K $ 18,48K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki KURUMI piyasa değeri $ 18,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KU-CHAN arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,48K.