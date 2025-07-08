VLAMA Hakkında Daha Fazla Bilgi

VLAMA Fiyat Bilgileri

VLAMA Whitepaper

VLAMA Resmi Websitesi

VLAMA Token Ekonomisi

VLAMA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

LAMA Trust Coin V2 Logosu

LAMA Trust Coin V2 Fiyatı (VLAMA)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00231223
$0,00231223$0,00231223
+%0,101D
USD

Bugünkü LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Fiyatı

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA), şu anda 0,00231223 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 461,97K USD piyasa değerine sahiptir. VLAMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

LAMA Trust Coin V2 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,11
LAMA Trust Coin V2 24 saatlik fiyat değişimi
199,79M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VLAMA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VLAMA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LAMA Trust Coin V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LAMA Trust Coin V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LAMA Trust Coin V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LAMA Trust Coin V2 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,11
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Fiyat Analizi

En güncel LAMA Trust Coin V2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0022801
$ 0,0022801$ 0,0022801

$ 0,00241971
$ 0,00241971$ 0,00241971

$ 0,00242614
$ 0,00242614$ 0,00242614

+%0,43

+%0,11

--

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 461,97K
$ 461,97K$ 461,97K

--
----

199,79M
199,79M 199,79M

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Nedir?

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Token Ekonomisi

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VLAMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VLAMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VLAMA / VND
60,84633245
1 VLAMA / AUD
A$0,0035377119
1 VLAMA / GBP
0,0016879279
1 VLAMA / EUR
0,0019653955
1 VLAMA / USD
$0,00231223
1 VLAMA / MYR
RM0,0097807329
1 VLAMA / TRY
0,0924892
1 VLAMA / JPY
¥0,33527335
1 VLAMA / RUB
0,1819493787
1 VLAMA / INR
0,1983662117
1 VLAMA / IDR
Rp37,2940270369
1 VLAMA / KRW
3,1587836476
1 VLAMA / PHP
0,1303635274
1 VLAMA / EGP
￡E.0,1148253418
1 VLAMA / BRL
R$0,0126710204
1 VLAMA / CAD
C$0,0031446328
1 VLAMA / BDT
0,2823695276
1 VLAMA / NGN
3,5355152815
1 VLAMA / UAH
0,0965818471
1 VLAMA / VES
Bs0,25665753
1 VLAMA / CLP
$2,17580843
1 VLAMA / PKR
Rs0,6559334064
1 VLAMA / KZT
1,2011572404
1 VLAMA / THB
฿0,0751012304
1 VLAMA / TWD
NT$0,0671702815
1 VLAMA / AED
د.إ0,0084858841
1 VLAMA / CHF
Fr0,0018266617
1 VLAMA / HKD
HK$0,0181278832
1 VLAMA / MAD
.د.م0,0207638254
1 VLAMA / MXN
$0,0430537226
1 VLAMA / PLN
0,0083471503
1 VLAMA / RON
лв0,009942589
1 VLAMA / SEK
kr0,021966185
1 VLAMA / BGN
лв0,0038383018
1 VLAMA / HUF
Ft0,7872680704
1 VLAMA / CZK
0,0485105854
1 VLAMA / KWD
د.ك0,00070523015
1 VLAMA / ILS
0,0077228482