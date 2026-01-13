Bugünkü Large Language Model Fiyatı

Bugünkü Large Language Model (LLM) fiyatı $ 0,00030375 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut LLM / USD dönüşüm oranı LLM başına $ 0,00030375 şeklindedir.

Large Language Model, şu anda piyasa değeri açısından $ 303.720 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M LLM şeklindedir. Son 24 saat içinde LLM, $ 0,00029842 (en düşük) ile $ 0,00031445 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,143695 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027598 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LLM, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%3,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Large Language Model (LLM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 303,72K$ 303,72K $ 303,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 303,72K$ 303,72K $ 303,72K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.877.561,892926 999.877.561,892926 999.877.561,892926

Şu anki Large Language Model piyasa değeri $ 303,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LLM arzı 999,88M olup, toplam arzı 999877561.892926. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 303,72K.