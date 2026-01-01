Bugünkü Latina Language Model Fiyatı

Bugünkü Latina Language Model (LLM) fiyatı $ 0,00045788 olup, son 24 saatte % 8,04 değişim gösterdi. Mevcut LLM / USD dönüşüm oranı LLM başına $ 0,00045788 şeklindedir.

Latina Language Model, şu anda piyasa değeri açısından $ 453.368 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,96M LLM şeklindedir. Son 24 saat içinde LLM, $ 0,0004533 (en düşük) ile $ 0,00049795 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02320007 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00029027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LLM, son bir saatte +%0,78 ve son 7 günde +%2,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Latina Language Model (LLM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 453,37K$ 453,37K $ 453,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 453,37K$ 453,37K $ 453,37K Dolaşım Arzı 994,96M 994,96M 994,96M Toplam Arz 994.958.529,3041004 994.958.529,3041004 994.958.529,3041004

Şu anki Latina Language Model piyasa değeri $ 453,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LLM arzı 994,96M olup, toplam arzı 994958529.3041004. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 453,37K.