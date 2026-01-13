Bugünkü Launchr Fiyatı

Bugünkü Launchr (LAUNCHR) fiyatı $ 0,00009853 olup, son 24 saatte % 31,50 değişim gösterdi. Mevcut LAUNCHR / USD dönüşüm oranı LAUNCHR başına $ 0,00009853 şeklindedir.

Launchr, şu anda piyasa değeri açısından $ 89.449 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 907,88M LAUNCHR şeklindedir. Son 24 saat içinde LAUNCHR, $ 0,00006597 (en düşük) ile $ 0,00010831 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00108936 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006597 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LAUNCHR, son bir saatte -%7,63 ve son 7 günde -%13,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Launchr (LAUNCHR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 89,45K$ 89,45K $ 89,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,45K$ 89,45K $ 89,45K Dolaşım Arzı 907,88M 907,88M 907,88M Toplam Arz 907.876.223,376801 907.876.223,376801 907.876.223,376801

