Bugünkü LEEK Fiyatı

Bugünkü LEEK (LEEK) fiyatı $ 0,00045769 olup, son 24 saatte % 4,33 değişim gösterdi. Mevcut LEEK / USD dönüşüm oranı LEEK başına $ 0,00045769 şeklindedir.

LEEK, şu anda piyasa değeri açısından $ 417.992 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 913,23M LEEK şeklindedir. Son 24 saat içinde LEEK, $ 0,00043869 (en düşük) ile $ 0,00046188 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00047876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00027921 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEEK, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%0,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LEEK (LEEK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 417,99K$ 417,99K $ 417,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 417,99K$ 417,99K $ 417,99K Dolaşım Arzı 913,23M 913,23M 913,23M Toplam Arz 913.230.953,0 913.230.953,0 913.230.953,0

