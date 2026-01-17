Bugünkü Lendr Fiyatı

Bugünkü Lendr (RWAL) fiyatı $ 0,00252909 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RWAL / USD dönüşüm oranı RWAL başına $ 0,00252909 şeklindedir.

Lendr, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.770.366 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 700,00M RWAL şeklindedir. Son 24 saat içinde RWAL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01451305 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00100042 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RWAL, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lendr (RWAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Dolaşım Arzı 700,00M 700,00M 700,00M Toplam Arz 700.000.000,0 700.000.000,0 700.000.000,0

