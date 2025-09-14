LEO Token (LEO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 9,56 $ 9,56 $ 9,56 24 sa Düşük $ 9,66 $ 9,66 $ 9,66 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 9,56$ 9,56 $ 9,56 24 sa Yüksek $ 9,66$ 9,66 $ 9,66 Tüm Zamanların En Yükseği $ 10,14$ 10,14 $ 10,14 En Düşük Fiyat $ 0,799859$ 0,799859 $ 0,799859 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,42 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,12 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,12

LEO Token (LEO) canlı fiyatı $9,58. LEO, son 24 saat içinde en düşük $ 9,56 ve en yüksek $ 9,66 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10,14, en düşük fiyatı ise $ 0,799859 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEO son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,42 ve son 7 günde +%0,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LEO Token (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,84B$ 8,84B $ 8,84B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,44B$ 9,44B $ 9,44B Dolaşım Arzı 923,04M 923,04M 923,04M Toplam Arz 985.239.504,0 985.239.504,0 985.239.504,0

Şu anki LEO Token piyasa değeri $ 8,84B olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEO arzı 923,04M olup, toplam arzı 985239504.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,44B.