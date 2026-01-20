Bugünkü LEON AI Fiyatı

Bugünkü LEON AI (LEON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 56,91 değişim gösterdi. Mevcut LEON / USD dönüşüm oranı LEON başına $ 0 şeklindedir.

LEON AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 250.784 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M LEON şeklindedir. Son 24 saat içinde LEON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00127863 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEON, son bir saatte +%6,87 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LEON AI (LEON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 250,78K$ 250,78K $ 250,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 250,78K$ 250,78K $ 250,78K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.077,1944629 999.995.077,1944629 999.995.077,1944629

Şu anki LEON AI piyasa değeri $ 250,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEON arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995077.1944629. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 250,78K.