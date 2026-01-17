Bugünkü Lester Fiyatı

Bugünkü Lester (LESTER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LESTER / USD dönüşüm oranı LESTER başına $ 0 şeklindedir.

Lester, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.161 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B LESTER şeklindedir. Son 24 saat içinde LESTER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001432 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LESTER, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lester (LESTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,16K$ 25,16K $ 25,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,16K$ 25,16K $ 25,16K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Lester piyasa değeri $ 25,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LESTER arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,16K.