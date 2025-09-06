LIMITUS (LMT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00140921 $ 0,00140921 $ 0,00140921 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00140921$ 0,00140921 $ 0,00140921 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,245166$ 0,245166 $ 0,245166 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%31,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%86,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%86,43

LIMITUS (LMT) canlı fiyatı --. LMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00140921 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,245166, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LMT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,26 ve son 7 günde -%86,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LIMITUS (LMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 638,49K$ 638,49K $ 638,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 638,49K$ 638,49K $ 638,49K Dolaşım Arzı 660,29M 660,29M 660,29M Toplam Arz 660.289.840,514004 660.289.840,514004 660.289.840,514004

Şu anki LIMITUS piyasa değeri $ 638,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMT arzı 660,29M olup, toplam arzı 660289840.514004. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 638,49K.