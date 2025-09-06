LIMITUS Fiyatı (LMT)
-%0,32
-%31,26
-%86,43
-%86,43
LIMITUS (LMT) canlı fiyatı --. LMT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00140921 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LMT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,245166, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LMT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%31,26 ve son 7 günde -%86,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki LIMITUS piyasa değeri $ 638,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMT arzı 660,29M olup, toplam arzı 660289840.514004. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 638,49K.
Gün içerisinde, LIMITUS / USD fiyat değişimi, $ -0,000438227945778721.
Son 30 gün içerisinde, LIMITUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LIMITUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LIMITUS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000438227945778721
|-%31,26
|30 Gün
|$ 0
|-%85,09
|60 Gün
|$ 0
|-%89,34
|90 Gün
|$ 0
|--
Autonomous tech for the connected future. LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows. The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities. While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
