Bugünkü Linde xStock Fiyatı

Bugünkü Linde xStock (LINX) fiyatı $ 443,3 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut LINX / USD dönüşüm oranı LINX başına $ 443,3 şeklindedir.

Linde xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 286.887 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 647,16 LINX şeklindedir. Son 24 saat içinde LINX, $ 443,3 (en düşük) ile $ 444,09 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 444,09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 385,09 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LINX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Linde xStock (LINX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 286,89K$ 286,89K $ 286,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,95M$ 55,95M $ 55,95M Dolaşım Arzı 647,16 647,16 647,16 Toplam Arz 126.219,5028158213 126.219,5028158213 126.219,5028158213

Şu anki Linde xStock piyasa değeri $ 286,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LINX arzı 647,16 olup, toplam arzı 126219.5028158213. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,95M.