Bugünkü LinkHash Fiyatı

Bugünkü LinkHash (LHX) fiyatı $ 0,00144588 olup, son 24 saatte % 15,93 değişim gösterdi. Mevcut LHX / USD dönüşüm oranı LHX başına $ 0,00144588 şeklindedir.

LinkHash, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.448.078 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M LHX şeklindedir. Son 24 saat içinde LHX, $ 0,00141215 (en düşük) ile $ 0,00179251 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00224599 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00096852 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LHX, son bir saatte -%2,32 ve son 7 günde -%25,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LinkHash (LHX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.716,729913 999.999.716,729913 999.999.716,729913

Şu anki LinkHash piyasa değeri $ 1,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LHX arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999716.729913. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,45M.