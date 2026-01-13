Bugünkü liquid Fiyatı

Bugünkü liquid (LIQUID) fiyatı $ 0,00006838 olup, son 24 saatte % 22,98 değişim gösterdi. Mevcut LIQUID / USD dönüşüm oranı LIQUID başına $ 0,00006838 şeklindedir.

liquid, şu anda piyasa değeri açısından $ 67.672 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,96M LIQUID şeklindedir. Son 24 saat içinde LIQUID, $ 0,00006193 (en düşük) ile $ 0,00008878 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00221568 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006193 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIQUID, son bir saatte -%1,83 ve son 7 günde -%34,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

liquid (LIQUID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67,67K$ 67,67K $ 67,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,67K$ 67,67K $ 67,67K Dolaşım Arzı 989,96M 989,96M 989,96M Toplam Arz 989.964.031,045386 989.964.031,045386 989.964.031,045386

