Bugünkü Liquidum Fiyatı

Bugünkü Liquidum (LIDUM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 37,05 değişim gösterdi. Mevcut LIDUM / USD dönüşüm oranı LIDUM başına $ 0 şeklindedir.

Liquidum, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.364 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LIDUM şeklindedir. Son 24 saat içinde LIDUM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIDUM, son bir saatte -%3,04 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liquidum (LIDUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,36K$ 24,36K $ 24,36K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

