LiquiHub (LIQUI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,165877 $ 0,165877 $ 0,165877 24 sa Düşük $ 0,236031 $ 0,236031 $ 0,236031 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,165877$ 0,165877 $ 0,165877 24 sa Yüksek $ 0,236031$ 0,236031 $ 0,236031 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,236031$ 0,236031 $ 0,236031 En Düşük Fiyat $ 0,165877$ 0,165877 $ 0,165877 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%12,21 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

LiquiHub (LIQUI) canlı fiyatı $0,186129. LIQUI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,165877 ve en yüksek $ 0,236031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQUI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,236031, en düşük fiyatı ise $ 0,165877 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIQUI son bir saatte -%0,62 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LiquiHub (LIQUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 167,52K$ 167,52K $ 167,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,13K$ 186,13K $ 186,13K Dolaşım Arzı 900,00K 900,00K 900,00K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki LiquiHub piyasa değeri $ 167,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQUI arzı 900,00K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,13K.