LIQUI Hakkında Daha Fazla Bilgi

LIQUI Fiyat Bilgileri

LIQUI Whitepaper

LIQUI Resmi Websitesi

LIQUI Token Ekonomisi

LIQUI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

LiquiHub Logosu

LiquiHub Fiyatı (LIQUI)

Listelenmedi

1 LIQUI / USD Canlı Fiyatı:

$0,186117
$0,186117$0,186117
+%12,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
LiquiHub (LIQUI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:32:37 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,165877
$ 0,165877$ 0,165877
24 sa Düşük
$ 0,236031
$ 0,236031$ 0,236031
24 sa Yüksek

$ 0,165877
$ 0,165877$ 0,165877

$ 0,236031
$ 0,236031$ 0,236031

$ 0,236031
$ 0,236031$ 0,236031

$ 0,165877
$ 0,165877$ 0,165877

-%0,62

+%12,21

--

--

LiquiHub (LIQUI) canlı fiyatı $0,186129. LIQUI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,165877 ve en yüksek $ 0,236031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIQUI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,236031, en düşük fiyatı ise $ 0,165877 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIQUI son bir saatte -%0,62 değişim gösterdi, 24 saatte +%12,21 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LiquiHub (LIQUI) Piyasa Bilgileri

$ 167,52K
$ 167,52K$ 167,52K

--
----

$ 186,13K
$ 186,13K$ 186,13K

900,00K
900,00K 900,00K

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki LiquiHub piyasa değeri $ 167,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQUI arzı 900,00K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,13K.

LiquiHub (LIQUI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LiquiHub / USD fiyat değişimi, $ +0,02025273.
Son 30 gün içerisinde, LiquiHub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LiquiHub / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LiquiHub / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02025273+%12,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

LiquiHub (LIQUI) Nedir?

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

LiquiHub (LIQUI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

LiquiHub Fiyat Tahmini (USD)

LiquiHub (LIQUI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LiquiHub (LIQUI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LiquiHub için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LiquiHub fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LIQUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

LiquiHub (LIQUI) Token Ekonomisi

LiquiHub (LIQUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIQUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LiquiHub (LIQUI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LiquiHub (LIQUI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LIQUI fiyatı, 0,186129 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LIQUI / USD güncel fiyatı nedir?
LIQUI / USD güncel fiyatı $ 0,186129. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LiquiHub varlığının piyasa değeri nedir?
LIQUI piyasa değeri $ 167,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LIQUI arzı nedir?
Dolaşımdaki LIQUI arzı, 900,00K USD.
LIQUI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LIQUI, ATH fiyatı olan 0,236031 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LIQUI fiyatı (ATL) nedir?
LIQUI, ATL fiyatı olan 0,165877 USD değerine düştü.
LIQUI işlem hacmi nedir?
LIQUI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LIQUI bu yıl daha da yükselir mi?
LIQUI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LIQUI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:32:37 (UTC+8)

LiquiHub (LIQUI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.