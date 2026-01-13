Bugünkü litUSD Fiyatı

Bugünkü litUSD (LITUSD) fiyatı $ 0,999 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LITUSD / USD dönüşüm oranı LITUSD başına $ 0,999 şeklindedir.

litUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 196.587 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,78K LITUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde LITUSD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,999591 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,998295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

litUSD (LITUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 196,59K$ 196,59K $ 196,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 196,59K$ 196,59K $ 196,59K Dolaşım Arzı 196,78K 196,78K 196,78K Toplam Arz 196.783,7 196.783,7 196.783,7

Şu anki litUSD piyasa değeri $ 196,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LITUSD arzı 196,78K olup, toplam arzı 196783.7. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 196,59K.