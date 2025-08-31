lmeow (LMEOW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01037973 24 sa Yüksek $ 0,01097884 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,098616 En Düşük Fiyat $ 0,00337218 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,94

lmeow (LMEOW) canlı fiyatı $0,01095499. LMEOW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01037973 ve en yüksek $ 0,01097884 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LMEOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,098616, en düşük fiyatı ise $ 0,00337218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LMEOW son bir saatte +%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,75 ve son 7 günde -%21,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

lmeow (LMEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,95M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,95M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki lmeow piyasa değeri $ 10,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMEOW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,95M.