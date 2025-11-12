Bugünkü LOL Land Fiyatı

Bugünkü LOL Land (LOL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,68 değişim gösterdi. Mevcut LOL / USD dönüşüm oranı LOL başına -- şeklindedir.

LOL Land, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.080.041 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,35B LOL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00125156 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOL, son bir saatte +%1,52 ve son 7 günde +%28,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LOL Land (LOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,08M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,00M Dolaşım Arzı 1,35B Toplam Arz 5.000.000.000,0

