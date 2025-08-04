Looped Hype Fiyatı (LHYPE)
Looped Hype (LHYPE), şu anda 37,77 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 45,68M USD piyasa değerine sahiptir. LHYPE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Looped Hype / USD fiyat değişimi, $ -1,31541162888757.
Son 30 gün içerisinde, Looped Hype / USD fiyat değişimi, $ -1,8335333190.
Son 60 gün içerisinde, Looped Hype / USD fiyat değişimi, $ +2,9581652850.
Son 90 gün içerisinde, Looped Hype / USD fiyat değişimi, $ +18,023189014773785.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1,31541162888757
|-%3,36
|30 Gün
|$ -1,8335333190
|-%4,85
|60 Gün
|$ +2,9581652850
|+%7,83
|90 Gün
|$ +18,023189014773785
|+%91,27
En güncel Looped Hype fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,12
-%3,36
-%15,51
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.
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|1 LHYPE / VND
₫993.917,55
|1 LHYPE / AUD
A$58,1658
|1 LHYPE / GBP
￡28,3275
|1 LHYPE / EUR
€32,4822
|1 LHYPE / USD
$37,77
|1 LHYPE / MYR
RM159,7671
|1 LHYPE / TRY
₺1.536,1059
|1 LHYPE / JPY
¥5.552,19
|1 LHYPE / ARS
ARS$51.527,7225
|1 LHYPE / RUB
₽3.012,1575
|1 LHYPE / INR
₹3.309,7851
|1 LHYPE / IDR
Rp619.180,2288
|1 LHYPE / KRW
₩52.240,4424
|1 LHYPE / PHP
₱2.164,5987
|1 LHYPE / EGP
￡E.1.829,9565
|1 LHYPE / BRL
R$210,0012
|1 LHYPE / CAD
C$51,7449
|1 LHYPE / BDT
৳4.599,6306
|1 LHYPE / NGN
₦57.576,2103
|1 LHYPE / UAH
₴1.575,7644
|1 LHYPE / VES
Bs4.645,71
|1 LHYPE / CLP
$36.561,36
|1 LHYPE / PKR
Rs10.705,5288
|1 LHYPE / KZT
₸20.393,9115
|1 LHYPE / THB
฿1.224,8811
|1 LHYPE / TWD
NT$1.127,0568
|1 LHYPE / AED
د.إ138,6159
|1 LHYPE / CHF
Fr30,216
|1 LHYPE / HKD
HK$296,1168
|1 LHYPE / MAD
.د.م342,1962
|1 LHYPE / MXN
$711,2091
|1 LHYPE / PLN
zł139,3713
|1 LHYPE / RON
лв165,4326
|1 LHYPE / SEK
kr364,8582
|1 LHYPE / BGN
лв63,8313
|1 LHYPE / HUF
Ft13.001,5671
|1 LHYPE / CZK
Kč802,2348
|1 LHYPE / KWD
د.ك11,51985
|1 LHYPE / ILS
₪128,418