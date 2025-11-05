Loose (LOOSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010876 $ 0,00010876 $ 0,00010876 24 sa Düşük $ 0,00014401 $ 0,00014401 $ 0,00014401 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010876$ 0,00010876 $ 0,00010876 24 sa Yüksek $ 0,00014401$ 0,00014401 $ 0,00014401 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00029839$ 0,00029839 $ 0,00029839 En Düşük Fiyat $ 0,00009973$ 0,00009973 $ 0,00009973 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,05

Loose (LOOSE) canlı fiyatı $0,00012915. LOOSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010876 ve en yüksek $ 0,00014401 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOOSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00029839, en düşük fiyatı ise $ 0,00009973 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOOSE son bir saatte +%1,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,75 ve son 7 günde -%20,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Loose (LOOSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,44K$ 128,44K $ 128,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,44K$ 128,44K $ 128,44K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.960.299,416487 999.960.299,416487 999.960.299,416487

Şu anki Loose piyasa değeri $ 128,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOSE arzı 999,96M olup, toplam arzı 999960299.416487. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,44K.