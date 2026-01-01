Bugünkü LUCKY Fiyatı

Bugünkü LUCKY (LUCKY) fiyatı $ 0.00719311 olup, son 24 saatte % 3.73 değişim gösterdi. Mevcut LUCKY / USD dönüşüm oranı LUCKY başına $ 0.00719311 şeklindedir.

LUCKY, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,210,388 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B LUCKY şeklindedir. Son 24 saat içinde LUCKY, $ 0.00714739 (en düşük) ile $ 0.00828685 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01516892 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00561765 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUCKY, son bir saatte -0.94% ve son 7 günde -8.32% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LUCKY (LUCKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki LUCKY piyasa değeri $ 7.21M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCKY arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7.21M.