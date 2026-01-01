Bugünkü Luffy Fiyatı

Bugünkü Luffy (LUFFY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut LUFFY / USD dönüşüm oranı LUFFY başına $ 0 şeklindedir.

Luffy, şu anda piyasa değeri açısından $ 918.999 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 51,57B LUFFY şeklindedir. Son 24 saat içinde LUFFY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUFFY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Luffy (LUFFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 919,00K$ 919,00K $ 919,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 961,84K$ 961,84K $ 961,84K Dolaşım Arzı 51,57B 51,57B 51,57B Toplam Arz 53.979.451.951,80395 53.979.451.951,80395 53.979.451.951,80395

