Bugünkü Luxxcoin Fiyatı

Bugünkü Luxxcoin (LUX) fiyatı $ 0,0008967 olup, son 24 saatte % 2,38 değişim gösterdi. Mevcut LUX / USD dönüşüm oranı LUX başına $ 0,0008967 şeklindedir.

Luxxcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 89.669.895 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B LUX şeklindedir. Son 24 saat içinde LUX, $ 0,00087558 (en düşük) ile $ 0,00090276 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00138489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015328 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUX, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%0,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Luxxcoin (LUX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 89,67M$ 89,67M $ 89,67M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,67M$ 89,67M $ 89,67M Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Luxxcoin piyasa değeri $ 89,67M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUX arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,67M.