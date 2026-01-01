Bugünkü LYNK Fiyatı

Bugünkü LYNK (LYNK) fiyatı $ 0,00287224 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut LYNK / USD dönüşüm oranı LYNK başına $ 0,00287224 şeklindedir.

LYNK, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.873.347 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M LYNK şeklindedir. Son 24 saat içinde LYNK, $ 0,00282976 (en düşük) ile $ 0,00297687 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,069168 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LYNK, son bir saatte -%1,44 ve son 7 günde -%3,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LYNK (LYNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,87M$ 2,87M $ 2,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,87M$ 2,87M $ 2,87M Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.890.622,5095208 999.890.622,5095208 999.890.622,5095208

Şu anki LYNK piyasa değeri $ 2,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LYNK arzı 999,89M olup, toplam arzı 999890622.5095208. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,87M.