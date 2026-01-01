Bugünkü Main Street Yield Fiyatı

Bugünkü Main Street Yield (MSY) fiyatı $ 1,011 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut MSY / USD dönüşüm oranı MSY başına $ 1,011 şeklindedir.

Main Street Yield, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.189.231 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,12M MSY şeklindedir. Son 24 saat içinde MSY, $ 1,009 (en düşük) ile $ 1,011 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,012 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,003 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSY, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Main Street Yield (MSY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,19M$ 6,19M $ 6,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,19M$ 6,19M $ 6,19M Dolaşım Arzı 6,12M 6,12M 6,12M Toplam Arz 6.124.113,225963541 6.124.113,225963541 6.124.113,225963541

