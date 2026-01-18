Bugünkü make no mistakes Fiyatı

Bugünkü make no mistakes (CLAUDE) fiyatı $ 0,00172619 olup, son 24 saatte % 41,49 değişim gösterdi. Mevcut CLAUDE / USD dönüşüm oranı CLAUDE başına $ 0,00172619 şeklindedir.

make no mistakes, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.726.181 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M CLAUDE şeklindedir. Son 24 saat içinde CLAUDE, $ 0,00162509 (en düşük) ile $ 0,00416753 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00416753 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00162509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLAUDE, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

make no mistakes (CLAUDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,73M$ 1,73M $ 1,73M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.781,51956 999.992.781,51956 999.992.781,51956

