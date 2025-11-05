Mama Coin (MAMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00923273 $ 0,00923273 $ 0,00923273 24 sa Düşük $ 0,00955538 $ 0,00955538 $ 0,00955538 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00923273$ 0,00923273 $ 0,00923273 24 sa Yüksek $ 0,00955538$ 0,00955538 $ 0,00955538 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01000105$ 0,01000105 $ 0,01000105 En Düşük Fiyat $ 0,00816678$ 0,00816678 $ 0,00816678 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,10 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,71 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,71

Mama Coin (MAMA) canlı fiyatı $0,00948962. MAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00923273 ve en yüksek $ 0,00955538 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01000105, en düşük fiyatı ise $ 0,00816678 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAMA son bir saatte +%0,82 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,10 ve son 7 günde +%1,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mama Coin (MAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,79M$ 16,79M $ 16,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,78M$ 59,78M $ 59,78M Dolaşım Arzı 1,77B 1,77B 1,77B Toplam Arz 6.300.000.000,0 6.300.000.000,0 6.300.000.000,0

Şu anki Mama Coin piyasa değeri $ 16,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAMA arzı 1,77B olup, toplam arzı 6300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 59,78M.