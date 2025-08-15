Mango (MNGO) Nedir?

Mango Markets is a decentralized finance (DeFi) platform offering advanced trading features on the Solana blockchain. It supports margin trading with up to 10x leverage, spot, and perpetual markets, and provides deeply liquid markets due to its integration with multiple liquidity sources. Mango Markets uses innovative safety features to protect users’ funds and is governed by a DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Mango (MNGO) Kaynağı Resmi Websitesi

Mango (MNGO) Token Ekonomisi

Mango (MNGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MNGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!