MangoMan Intelligent Fiyatı (MMIT)
MangoMan Intelligent (MMIT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,83K USD piyasa değerine sahiptir. MMIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MangoMan Intelligent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MangoMan Intelligent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MangoMan Intelligent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MangoMan Intelligent / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,72
|30 Gün
|$ 0
|-%6,42
|60 Gün
|$ 0
|-%15,22
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MangoMan Intelligent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,59
-%0,72
-%5,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
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