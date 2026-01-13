Bugünkü Mansuki Fiyatı

Bugünkü Mansuki (MANSUKI) fiyatı $ 0,00008134 olup, son 24 saatte % 1,76 değişim gösterdi. Mevcut MANSUKI / USD dönüşüm oranı MANSUKI başına $ 0,00008134 şeklindedir.

Mansuki, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 993,97M MANSUKI şeklindedir. Son 24 saat içinde MANSUKI, $ 0,00007933 (en düşük) ile $ 0,00008887 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041656 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002281 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MANSUKI, son bir saatte -%0,85 ve son 7 günde -%16,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mansuki (MANSUKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,85K$ 80,85K $ 80,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,85K$ 80,85K $ 80,85K Dolaşım Arzı 993,97M 993,97M 993,97M Toplam Arz 993.970.235,75373 993.970.235,75373 993.970.235,75373

Şu anki Mansuki piyasa değeri $ 80,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MANSUKI arzı 993,97M olup, toplam arzı 993970235.75373. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,85K.