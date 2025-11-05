Manyufest (MFEST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004927 $ 0,00004927 $ 0,00004927 24 sa Düşük $ 0,00006069 $ 0,00006069 $ 0,00006069 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004927$ 0,00004927 $ 0,00004927 24 sa Yüksek $ 0,00006069$ 0,00006069 $ 0,00006069 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00035086$ 0,00035086 $ 0,00035086 En Düşük Fiyat $ 0,00004927$ 0,00004927 $ 0,00004927 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,88 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,63

Manyufest (MFEST) canlı fiyatı $0,00005259. MFEST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004927 ve en yüksek $ 0,00006069 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MFEST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00035086, en düşük fiyatı ise $ 0,00004927 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MFEST son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,88 ve son 7 günde -%21,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Manyufest (MFEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,79K$ 49,79K $ 49,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,79K$ 49,79K $ 49,79K Dolaşım Arzı 946,60M 946,60M 946,60M Toplam Arz 946.600.027,8372281 946.600.027,8372281 946.600.027,8372281

Şu anki Manyufest piyasa değeri $ 49,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MFEST arzı 946,60M olup, toplam arzı 946600027.8372281. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,79K.